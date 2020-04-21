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    HaberlerTeknoloji Haberleri 236 Nerenin Telefon Kodu? +236 Hangi Ülkeye Ait?
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    21.04.2020 - 18:40 |

    236 Nerenin Telefon Kodu? +236 Hangi Ülkeye Ait?

    Dünyada birçok ülke bulunmaktadır. Bu ülkelerin hepsi birbirinden farklı ülke kodlarına sahiptir. Bazı ülke kodları ülkemizdeki bazı illerin alan kodu da olabilir. 236 numaralı kodda bunlardan birisidir. Peki 236 nerenin telefon kodu? +236 hangi ülkeye ait? İşte merak edilen soruların cevapları.

    236 Nerenin Telefon Kodu? +236 Hangi Ülkeye Ait?

    Ülkemizde 81 tane il bulunmaktadır. Bu illerin hepsi birer alan koduna sahiptir. Bazı illerin bir tane alan kodu bulunuyor iken, bazı illerin birden fazla alan kodu olabilir. Alan kodları başına 0 eklenerek kullanılır.

    236 nerenin Telefon Kodu?

    Her şehrin bir alan kodu bulunmaktadır. Bu alan kodları tüm illerde birbirlerinden farklıdır. Yaşanılan şehirden başka bir şehir aranmak istendiğinde bu alan kodları kullanılmaktadır. 236 numaralı kodda bunlardan birisidir. 236 numaralı alan kodu Manisa iline aittir. Manisa sınırları içerisinde 0236 numaralı alan kodunun kullanılmasına gerek yoktur.

    +236 Hangi Ülkeye Ait?

    +236 numaralı ülke kodu Orta Afrika Cumhuriyeti ülkesine ait bir koddur. Uluslararası gelen aramalarda arayan numaranın başında +236 numaralı ülke kodu yer alıyor ise bu arama Orta Afrika Cumhuriyeti ülkesinden yapılıyor demektir.

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