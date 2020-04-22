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    HaberlerTeknoloji Haberleri 242 Nerenin Telefon Kodu? +242 Hangi Ülkeye Ait?
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    22.04.2020 - 18:17 |

    242 Nerenin Telefon Kodu? +242 Hangi Ülkeye Ait?

    Alan kodu ve uluslararası telefon kodu kullanarak hem yurtiçi hem de yurtdışı telefon aramaları yapılabilmektedir. Ancak kodun başına “0” konulması ile “+” işareti konulması arasında ciddi bir fark bulunmaktadır. Peki, 242 nerenin telefon kodu? +242 hangi ülkeye ait? İşte merak edilen tüm soruların cevapları.

    242 Nerenin Telefon Kodu? +242 Hangi Ülkeye Ait?

    242 numaralı kod, Türkiye’de yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak aynı arama kodu ile yurtdışındaki bir ülkeye de bağlanılabilmektedir. Bu sebeple arama kodunun başına getirilen rakam ve işaretler, işlemin doğru tamamlanabilmesi bakımından oldukça önemlidir. 

    242 Nerenin Telefon Kodu? 

    242 numaralı kodun Türkiye’nin hangi iline ait olduğu zaman zaman araştırılan bir konudur. Bu kapsamda 242, Antalya ilinin alan kodu olarak kabul edilmektedir. Şehrin tüm ilçe ve köylerinde ulaşım bu kod ile yapılmaktadır. Buna göre telefonlara gelen, +90 242 ya da 0 242 ile başlayan tüm aramalar Antalya bölgesinden yapılmaktadır.

    +242 Hangi Ülkeye Ait?

    Telefon kodlarının başına +90 ya da yalnızca 0 getirilmesi, bu aramanın yurt içinden yapıldığını belirtmektedir. Yalnızca + işareti ile başlayan aramalar yurt dışı kaynaklı olmaktadır. Bu kapsamda +242 kodu, Kongo Cumhuriyeti’ne aittir.

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