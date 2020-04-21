252 Alan Kodu Nerenin? 0252 Telefon Kodu Nereye Ait?

Her şehrin kendine ait bir alan kodu bulunur. Bu alan kodu üzerinden sabit numara ile beraber ayrıca ilçe alan kodları eşliğinde arama yapılabilmektedir. Tabii aynı zamanda gelen çağrılar eşliğinde bilinmeyen numaralar üzerinden, alan kodunu öğrenmek suretiyle nereden geldiği anlaşılabilmektedir.

252 Nerenin Alan Kodu?

Eğer telefon 0252 alan kodu üzerinden çağrı geliyorsa bunun Muğla şehri olduğunu anlayabilirsiniz. Yani 252 alan kodu Muğla'ya aittir. Türkiye'nin en önemli turizm şehirlerinden biri olan Muğla'ya bu alan kodu üzerinden güvenli şekilde ulaşabilirsiniz.

Özellikle ilçeleri açısından yaz turizmi için çok önemli olan Muğla adına, 0252 alan kodu ile beraber ilçelerinin alan kodu kapsamında farklı noktalara ulaşım sağlamanız mümkün. Muğla'dan gelecek aramalar için de çağrının bu şehirden olduğunu anlayabilirsiniz.