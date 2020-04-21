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    HaberlerTeknoloji Haberleri 256 Nerenin Telefon Kodu? +256 Hangi Ülkeye Ait?
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    21.04.2020 - 18:47 |

    256 Nerenin Telefon Kodu? +256 Hangi Ülkeye Ait?

    Dünyada iletişimin sağlanabilmesi için, ülkelere bir takım alan kodları verilmektedir. Bu kodlar değişik şekillerde yurtiçi alan kodu namına da kullanılabilmektedir. Türkiye'de bulunan alan kodları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafınca düzenlenir. Şehir dışında bir numarayı aramak için ise, 0256 nereye ait telefon numarasıdır? Gibi sorular sorulmaktadır. İşte 256 alan kodu hakkındaki ayrıntıları bulabilirsiniz.

    256 Nerenin Telefon Kodu? +256 Hangi Ülkeye Ait?

    Türkiye'de bulunan bütün kentlerin, bulundukları bölge özelliğine göre, değişik alan kodları vardır. Kişiler kendilerini arayan telefon numaralarının, il alan kodlarına da önem göstermelidir. Öyleyse 0256 telefon kodunun hangi ile ait olduğuna açıklık getirelim. 

     0256 Nerenin Telefon Kodu?

      09 plaka numarası olan Artvin’in sahip olduğu il alan kodu, 0 256’dır. 0 256 ile başlayan bir telefon numarası ile aranıyor iseniz, bu Artvin’den aranıyorsunuz anlamına gelir. 

     +256 Kodu Hangi Ülkeye Ait? 

     +256 ülke telefon kodunun ait olduğu ülke, Uganda’dır. Kişiyi arayan telefon numarasının başındaki telefon kodu numarası +256 şeklinde ise, arama Uganda’dan yapılıyor demektir.

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