262 Nerenin Telefon Kodu? +262 Hangi Ülkeye Ait?

Türkiye’nin tüm şehirleri bölge özelliklerine göre farklı alan kodlarına sahiptir. Bu kapsamda bazı illerin yalnızca bir tane, bazılarınınsa birden fazla alan kodu bulunmaktadır. Şehir dışını aramak isteyen bir kişinin 3 haneli bu kodun önüne “0” eklemesi gerekmektedir.



262 Nerenin telefon Kodu?



262 numaralı alan kodu, Kocaeli şehri ile yapılacak aramaları sağlamaktadır. Kocaeli, farklı iki alan koduna sahip şehirlerarasında yer almaktadır. Bu kapsamda 0 262 ya da 0 263 olarak yapılan aramalarda Kocaeli’ne ulaşmak mümkün olmaktadır. Bu aramalarda yalnızca 0 kullanmak yerine kodun önüne +90 sembolü de girilebilmektedir.



+262 Hangi Ülkeye Ait?



Dünya üzerinde benzerlik gösteren çok sayıda alan kodu bulunmaktadır. 262 numaralı kod da bunlara örnek olarak verilebilmektedir. Bu kapsamda 0 262 ve +90 262 ülke içindeki; +262 ise ülke dışındaki aramalarda kullanılabilmektedir. +262 kodlu bir arama yapıldığında Güney Afrika Bölgesinden sinyal alınmaktadır. Buna göre Reunion, Güney Afrika’nın Hint Okyanusu’nda yer alan küçük bir ada devleti olarak tanınmaktadır ve kendisine ait alan kodu da +262’dir.