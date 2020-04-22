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    HaberlerTeknoloji Haberleri 264 Nerenin Telefon Kodu? +264 Hangi Ülkeye Ait?
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    22.04.2020 - 02:16 |

    264 Nerenin Telefon Kodu? +264 Hangi Ülkeye Ait?

    Her ülke birer telefon koduna sahiptir. O ülkeden olan aramalar da telefon numarasının önünde ülkelerin telefon kodları yer alır. Bu kodlar yurtiçi alan kodları olarak da kullanılmaktadır. Türkiye'deki alan kodları Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından düzenlenmektedir. Peki, 264 nerenin telefon kodu? +264 hangi ülkeye ait? Sizler için bu konuyu derledik.

    264 Nerenin Telefon Kodu? +264 Hangi Ülkeye Ait?

    Türkiye'nin bütün illerine ait telefon kodları bulunmaktadır. İller arası alan kodlarında kodun başına 0 konulmalıdır.

    264 Nerenin Telefon Kodu?

    264 numaralı telefon kodu Türkiye'nin Sakarya ilçesine aittir. Şehirlerarası telefon aramalarında telefon numarasının başında 264 numaralı kod yer alıyor ise bu arama Sakarya ilinden yapılmış demektir.

    +264 Hangi Ülkeye Ait?

    +264 kodu numarası Okyanusun kıyısında bulunan Namibya ülkesine aittir. Ülkemizden veya başka bir ülkeden Namibya ülkesinde yer alan biri aranmak istendiğinde mutlaka telefon numarasının başına +264 kodu yer almalıdır. Bunun dışında ülke kodu numarasının yanına alan kodu da eklenmelidir. Böylece ilk olarak ülke kodu, daha sonra alan kodu, son olarak da telefon numarası yazılır.

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