264 Nerenin Telefon Kodu? +264 Hangi Ülkeye Ait?

Türkiye'nin bütün illerine ait telefon kodları bulunmaktadır. İller arası alan kodlarında kodun başına 0 konulmalıdır.



264 Nerenin Telefon Kodu?



264 numaralı telefon kodu Türkiye'nin Sakarya ilçesine aittir. Şehirlerarası telefon aramalarında telefon numarasının başında 264 numaralı kod yer alıyor ise bu arama Sakarya ilinden yapılmış demektir.



+264 Hangi Ülkeye Ait?



+264 kodu numarası Okyanusun kıyısında bulunan Namibya ülkesine aittir. Ülkemizden veya başka bir ülkeden Namibya ülkesinde yer alan biri aranmak istendiğinde mutlaka telefon numarasının başına +264 kodu yer almalıdır. Bunun dışında ülke kodu numarasının yanına alan kodu da eklenmelidir. Böylece ilk olarak ülke kodu, daha sonra alan kodu, son olarak da telefon numarası yazılır.