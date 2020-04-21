Â 30 numaralÄ± kod Yunanistan Ã¼lkesine ait bir telefon kodudur. Yunanistan, BalkanlarÄ±n kuzeyinde yer alan bir Ã¼lkedir.Â

Â 30 Nerenin Alan Kodu?Â

Â Her Ã¼lkenin kendilerine ait telefon kodlarÄ± bulunmaktadÄ±r. Fakat Ã¼lkelerin kodlarÄ±nÄ± tam olarak bilememektedir. Bunlardan birisi de Yunanistan Ã¼lkesine ait bir koddur. +30 kodu ise bir yurt dÄ±ÅŸÄ± Ã¼lkesine aittir ve Yunanistan'dan gelen bir aramadÄ±r. +30 kodu Yunanistan'Ä±n uluslararasÄ± telefon kodudur. BÃ¶ylece kiÅŸilere gelen aramalarda telefon numarasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki iki hane +30 olmasÄ± halinde bu aramanÄ±n Yunanistan'dan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilinir.Â Â

Â Ãœlkelerin farklÄ± kodlarÄ± bulunmasÄ± sebebiyle bazÄ± kiÅŸiler farklÄ± kodlar ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nda nereden arandÄ±klarÄ±nÄ± bilememektedirler. +30 kodu ise Yunanistan Ã¼lkesine ait bir koddur. Aranan telefon numarasÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda Ä°30 kodunun bulunmasÄ± durumunda bilinmelidir ki bu telefon Yunanistan Ã¼lkesinden aranmaktadÄ±r.Â