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    21.04.2020 - 18:32 |

    30 Nerenin Telefon Kodu? +30 Hangi Ülkeye Ait?

    Telefon numaralarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndaki iki haneli kod hangi Ã¼lkeye ait olduÄŸunu gÃ¶sterir. Bu sebeple her Ã¼lkenin farklÄ± kodlarÄ± bulunur. Ã‡oÄŸu kiÅŸiler ise Ã¼lkelerin kodlarÄ±nÄ±n ne olduÄŸunu bilememektedir. Bu sebeple yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan aranan numaralar olduÄŸunda hangi Ã¼lkeden arandÄ±ÄŸÄ± kiÅŸiler tarafÄ±ndan bilinmemektedir. Arayan numaranÄ±n koduna gÃ¶re hangi Ã¼lkeden arandÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmek mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Peki, 30 nedenin telefon kodu? +30 hangi Ã¼lkeye ait?Â

    30 Nerenin Telefon Kodu? +30 Hangi Ülkeye Ait?

    Â 30 numaralÄ± kod Yunanistan Ã¼lkesine ait bir telefon kodudur. Yunanistan, BalkanlarÄ±n kuzeyinde yer alan bir Ã¼lkedir.Â 

    Â 30 Nerenin Alan Kodu?Â 

    Â Her Ã¼lkenin kendilerine ait telefon kodlarÄ± bulunmaktadÄ±r. Fakat Ã¼lkelerin kodlarÄ±nÄ± tam olarak bilememektedir. Bunlardan birisi de Yunanistan Ã¼lkesine ait bir koddur. +30 kodu ise bir yurt dÄ±ÅŸÄ± Ã¼lkesine aittir ve Yunanistan'dan gelen bir aramadÄ±r. +30 kodu Yunanistan'Ä±n uluslararasÄ± telefon kodudur. BÃ¶ylece kiÅŸilere gelen aramalarda telefon numarasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki iki hane +30 olmasÄ± halinde bu aramanÄ±n Yunanistan'dan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilinir.Â Â 

    Â Ãœlkelerin farklÄ± kodlarÄ± bulunmasÄ± sebebiyle bazÄ± kiÅŸiler farklÄ± kodlar ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nda nereden arandÄ±klarÄ±nÄ± bilememektedirler. +30 kodu ise Yunanistan Ã¼lkesine ait bir koddur. Aranan telefon numarasÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda Ä°30 kodunun bulunmasÄ± durumunda bilinmelidir ki bu telefon Yunanistan Ã¼lkesinden aranmaktadÄ±r.Â 

    Maydanozla beslediÄŸi tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladÄ±Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bahçÄ±vanlÄ±k yapan Gürsel Eskici'nin (58), bir arkadaÅŸÄ±nÄ±n tavsiyesi üzerine maydanozla beslediÄŸi tavuklarÄ±ndan biri, maydanoz desenli yumurta yumurtladÄ±.
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