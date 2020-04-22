312 Alan Kodu Nerenin? 0312 Telefon Kodu Nereye Ait?

Türkiye’de kullanılan telefon alan kodları başına “0” rakamı getirilmediği müddetçe herhangi bir işe yaramamaktadır. Bu sebeple yapılan aramanın yerine düzgünce ulaşabilmesi için aranacak numaranın önüne mutlaka 0 konulması gerekmektedir.

312 Nerenin Alan Kodu?

0312 numaralı telefon kodu Türkiye’de en sık kullanılan alan numaraları arasında yer almaktadır. Bu kapsamda, başkent Ankara’nın sabit numaralı hatlarına “312” koduyla erişim gerçekleşebilmektedir. Özellikle şehir dışından yapılacak aramalarda bu kodun doğru kullanılması oldukça önemlidir.

Ankara içerisinden yapılan sabit hatlı aramalarda, alan kodunun kullanımına gerek duyulmamaktadır. Ancak cep telefonu ile yapılacak görüşmelerin tümünde, yazılan sabit numaranın mutlaka “0312” ile başlaması gerekmektedir.