352 Nerenin Telefon Kodu? +352 Hangi Ülkeye Ait?

Ülkemizde bulunan illere ait alan kodları bulunur. Alan kodları şehirlerarası aramalarda telefon numarasının başına 0 yazılarak kullanılır. Alan kodları ile gelen aramaların hangi ilden arandığı öğrenilebilir.



352 Nerenin Telefon Kodu?



Türkiye'de yer alan illerin alan kodları bulunur. 352 numaralı alan kodları ise bu kodlardan birisidir. 352 numaralı alan kodu ülkemizde Kayseri iline ait bir telefon kodudur. Kayseri ülkemizde İç Anadolu Bölgesinde bulunan bir ildir. Başka bir şehirden Kayseri'de bir numara aranmak istendiğinde 352 numaralı telefon kodu yazılmalıdır. Alan kodları yazılmadan önüne mutlaka 0 yazılmalıdır.



+352 Hangi Ülkeye Ait?



+352 numaralı ülke kodu Batı Avrupa'da bulunan Lüksemburg ülkesine ait bir koddur. Uluslararası gelen aramalarında telefon numarasının önündeki ülke kodunun +352 olması halinde bu aramanın Lüksemburg ülkesinden yapıldığı bilinir.