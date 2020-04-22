359 Nerenin Telefon Kodu? +359 Hangi Ülkeye Ait?

Her ülkenin diğer ülkelerden farklı telefon kodları bulunuyor. Yurtdışına arama yapmak isteyen kişiler ve yurtdışından arama alan kişiler ülkelerin telefon kodlarını bilmeleri gerekmektedir. Yurtdışına arama yapılabilmesi için arama yapılacak ülkenin telefon kodunun bilinmesi gerekmektedir. Farklı ülkelerden kendilerine arama gelen kişilerde hangi ülkeden aramanın geldiğini anlayabilmeleri için ülkelerin telefon kodunu bilmeleri gerekmektedir.



359 Nerenin Alan Kodu



359 telefon kodu Bulgaristan’ın uluslararası telefon kodudur. Bulgaristan’da çok sayıda Türk vatandaşı yaşamaktadır. Aileleri ile iletişime girmek isteyen Türk vatandaşları 359 telefon kodu ile telefon araması yapıyorlar.



Avrupa’nın güneydoğusunda bulanan bir ülke olan Bulgaristan’ın uluslararası telefon kodu +359’dur. Bulgaristan yer altı kaynakları, iklimi, ürün yetiştirmesi gibi birçok alanda gelişmiştir. Birçok ülke ile ticari ilişkileri bulunuyor.