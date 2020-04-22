372 Nerenin Telefon Kodu? +372 Hangi Ülkeye Ait?

Türkiye farklı coğrafi bölgelere ve bölgelerde bulunan şehirler de farklı alan kodlarına ayrılmıştır. Şehirlerarası arama yapmak isteyen biri 3 haneli kodun önüne "0" ekleyerek aramasını yapabilir.



372 Nerenin Telefon Kodu?



Türkiye’de bulunan 81 ilin kendine ait sabit telefon alan kodu bulunuyor. 372 de Zonguldak ilinin telefon alan kodudur. Zonguldak ilini veya Alaplı, Çaycuma, Devrek, Ereğli, Gökçebey, Kilimli, Kozlu gibi ilçelerini aramak istediğinizde 372 alan kodunu çevirmek zorundasınız.



372 alan kodu sadece sabit hatları aramakta kullanılıyor. İster mobil telefondan isterseniz sabit hatlı telefonunuzdan arayın bu kodu çevirmek zorundasınız. Herhangi bir mobil hattı aradığınızda bu kodu çevirmiyorsunuz.



+372 Hangi Ülkeye Ait?



372 alan kodu sadece Türkiye’nin bir ili olan Zonguldak’a ait değildir. Bir Avrupa devleti olan Estonya da 372 alan kodunu kullanıyor. Bu ülkede yaşayan birini aramak istediğinizde öncelikle 372 alan kodunu yazıyorsunuz. Daha sonra o kişinin sabit telefonunun kayıtlı olduğu şehrin alan kodunu yazıyorsunuz. En sonunda da kişinin telefon numarasını yazdıktan sonra arama tuşuna basıyorsunuz.