380 Nerenin Telefon Kodu? +380 Hangi Ülkeye Ait?

Türkiye'de her şehrin kendine göre farklı olan bir alan kodu bulunmaktadır. Buna göre, bazı şehirlerin bir, bazı şehirlerin ise birden fazla alan kodu bulunabilmektedir. Kişi şehir dışını aramak istiyorsa,3 haneli alan kodunun önüne ''0'' eklemesi gereklidir.



0380 Nerenin Telefon Kodudur?



81 plaka numarasına sahip olan Düzce’nin telefon kodu 0380’dir. Kişi 0380 alan kodu ile başlayan bir telefondan aranıyor ise, aramanın Düzce ilinden yapıldığı bilinmelidir.



+380 Hangi Ülkeye Aittir?



+380 Ukrayna ülke telefon kodudur. Ukrayna, konum bakımından Avrupa’da bulunan bir devlettir. Ülkenin nüfusu ise yaklaşık olarak, 45 milyon kişiden oluşmaktadır. Ülke iklimi ılıman bir yapıdadır. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılıman bir iklime sahiptir.