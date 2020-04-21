381 Nerenin Telefon Kodu? +381 Hangi Ülkeye Ait?

Alan kodları şehirler ve uluslararası iletişimde kullanılan kodlardır. Bu kodlar rakamlardan oluşur. Şehirlerarası aramalarda alan kodlarının başına tek sıfır konulur. Ülkeden ülkeye yapılan aramalarda ise alan kodunun başına çift sıfır konulur.



381 Nerenin Alan Kodu?

381 Sırbistan'ın telefon kodudur. Sırbistan Cumhuriyeti, 88.361 kilometrekare üzerine kuruludur. Merkezi Balkan Yarımadasıdır. Eskiden Yugoslavya'nın baş kurucu cumhuriyeti ve kısa ömürlü halefi Sırbistan ve Karadağ olarak tek bir ülke olarak anılmaktaydı. Kuzeybatıda Hırvatistan, kuzeyde Macaristan, güneybatıda Kosova ile sınırı vardır ve Belgrad başkenttir. Batı ve güneyde karayla çevrili ve büyük ölçüde dağlık olan Sırbistan, batıda Dinarik Alpler, güneybatıda Kopaonik menzili dağlarına sahiptir. Sırbistan nüfusunun büyük bölümü kuzeyde Tuna ve Sava nehirlerine doğru yoğunlaşmıştır. Sırbistan'ın nüfusunun tamamını Macar, Roman, Boşnak, Karadağlılar ve diğer azınlıklardan oluşur. Ülkede Kiril alfabesi kullanılır.