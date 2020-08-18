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    HaberlerTeknoloji Haberleri 3D yazıcı ile iki katlı ev inşa edildi
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    18.08.2020 - 14:04 |

    3D yazıcı ile iki katlı ev inşa edildi

    Avrupa'nın en büyük 3D yazıcısı, Belçika'da, iki katlı gerçek bir binanın inşası için kullanıldı.

    3D yazıcı ile iki katlı ev inşa edildi

    3D yazıcılar inşaat sektörünü de değiştireceğe benziyor. Zira Belçika'da bir firma bu cihaz ile iki katlı bir ev inşa etti.

    Cnet'te yer alan habere göre, iki katlı evin yapımında BOD2 adı verilen çimento yazıcısı kullanıldı.

    Binanın inşasına geçtiğimiz yılın kasım ayında 3D yazıcının şantiye alanına ulaştırılması ve bir vinç yardımıyla kurulması ile başladı.

    BOD2 kurulumun tamamlanmasının ardından hiçbir yardım almadan, tamamen otonom olarak çalıştı ve sadece bir kişi, bir bilgisayardan süreci takip etti.

    Projeyi hayata geçiren Belçikalı şirket uzun vadede bu gibi yapıları ofis veya ev olarak pazarlamayı planlıyor.

    Benzer bir proje Meksika'da da yürütülüyor. Deprem bölgesinde 3D yazıcı ile yapılacak ilk konutların önümüzdeki aylarda tamamlanması bekleniyor.

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