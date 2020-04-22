40 Nerenin Telefon Kodu? +40 Hangi Ülkeye Ait?

Başka ülkelerden telefon edildiğinde telefon numarasının başında ülkelere ait bir kod numarası ve ardından alan kodu numarası bulunur. Bu kod ile aranan kişinin nereden aradığı anlaşılabilir. 40 numaralı kod ise bu numaralardan birisidir. 40 numaralı telefon kodu Romanya ülkesine aittir.



40 Nerenin Alan Kodu?



40 numaralı telefon kodu Romanya ülkesine ait bir numaradır. Arayan numaranın başında 40 telefon kodu bulunuyorsa bu arama Romanya ülkesinden yapıldığı anlaşılır. Ülkenin telefon kodundan sonra ise alan kodu yer almaktadır.



+40 numaralı kod Romanya ülkesine ait bir telefon kodudur. Romanya dışında bir yerden Romanya aranmak istenirse mutlaka ülkenin telefon kodunun girilmesi gerekmektedir. Bu telefon kodu ise +40 numarasıdır. Bunun dışında aranacak numaranın alan kodu bulunuyor ise ilk olarak ülke kodu, daha sonra alan kodu ve son olarak telefon numarası girilmelidir.