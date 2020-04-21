420 Nerenin Telefon Kodu? +420 Hangi Ülkeye Ait?

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420 Nerenin Alan Kodu?

+420 alan kodu Çek Cumhuriyeti'ne aittir. Çek Cumhuriyeti, Orta Avrupa'da, Almanya'nın batısında, güneyinde Avusturya, doğusunda Slovakya ve kuzeydoğusunda Polonya ile sınırlandırılmış kara ile çevrili bir ulus devlettir. Çek Cumhuriyeti 78.866 kilometrekarelik bir alanı kaplamaktadır ve çoğunlukla ılıman karasal iklime ve okyanus iklimine sahiptir.

Üniter bir parlamenter cumhuriyettir, 10.6 milyon nüfusa sahiptir. Çek Cumhuriyetinin başkenti ve en büyük şehri 1.2 milyondan fazla nüfusu ile Prag'dır. Çek Cumhuriyeti, Bohemya, Moravya ve Çek Silezya'nın tarihi bölgelerini içerir. Başkent Prag, Yüz Kuleler Şehri, UNESCO anıtı ve dünyanın en güzel şehirlerinden biridir. Bu şehir Çek Cumhuriyeti'nin başkenti ve en büyük şehridir.