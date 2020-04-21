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    HaberlerTeknoloji Haberleri 420 Nerenin Telefon Kodu? +420 Hangi Ülkeye Ait?
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    21.04.2020 - 18:37 |

    420 Nerenin Telefon Kodu? +420 Hangi Ülkeye Ait?

    Alan kodları her bir ülkeyi temsil eden numaralardan oluşur. Farklı bir ülkeyi aramak için telefon numarasının başına alan kodunun eklenmesi gerekir. Alan kodu yazarken başına +, yani iki adet sıfır konulmalıdır. Bu durum her ülke için geçerlidir. 420 alan kodu, Orta Avrupa'da bulunan bir ülkeye aittir. +420 alan kodunun hangi ülkeye ait olduğuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    420 Nerenin Telefon Kodu? +420 Hangi Ülkeye Ait?

    Arama yapmak isteyenler telefon numarasının başına alan kodu yazarlar. Alan kodları tek haneli olabileceği gibi birden çok haneli de olabilir. Alan kodu yazarken telefon numarasının başına ülke içindeki aramalarda tek sıfır, ülke dışındaki arabalarda çift sıfır konulur.

    420 Nerenin Alan Kodu? 

    +420 alan kodu Çek Cumhuriyeti'ne aittir. Çek Cumhuriyeti, Orta Avrupa'da, Almanya'nın batısında, güneyinde Avusturya, doğusunda Slovakya ve kuzeydoğusunda Polonya ile sınırlandırılmış kara ile çevrili bir ulus devlettir. Çek Cumhuriyeti 78.866 kilometrekarelik bir alanı kaplamaktadır ve çoğunlukla ılıman karasal iklime ve okyanus iklimine sahiptir.

    Üniter bir parlamenter cumhuriyettir, 10.6 milyon nüfusa sahiptir. Çek Cumhuriyetinin başkenti ve en büyük şehri 1.2 milyondan fazla nüfusu ile Prag'dır. Çek Cumhuriyeti, Bohemya, Moravya ve Çek Silezya'nın tarihi bölgelerini içerir. Başkent Prag, Yüz Kuleler Şehri, UNESCO anıtı ve dünyanın en güzel şehirlerinden biridir. Bu şehir Çek Cumhuriyeti'nin başkenti ve en büyük şehridir.

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