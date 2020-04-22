434 Alan Kodu Nerenin? 0434 Telefon Kodu Nereye Ait?

434 kodu Türkiye'nin illerine verilmiş bir telefon kodudur. Özellikle sabit telefonlara verilen bir telefon kodudur.

434 Nerenin Alan Kodu?

434 alan kodu Bitlis iline ait bir telefon kodudur. Sadece Bitlis ili değil aynı zaman da Bitlis ilçeleri de bu alan kodunu kullanmaktadır. 434 telefon kodu ülkemize kayıtlı olan bir telefon alan kodudur.

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