44 Nerenin Telefon Kodu? +44 Hangi Ülkeye Ait?

Alan kodu tüm dünyada kabul gören ve zaman içerisinde değişmeyen rakamlardan oluşur. Alan kodlarının başına tek 0 veya çift sıfır konulur. Tek 0, ülke içi aramalarda geçerlidir. Çift sıfır ise uluslararası telefon görüşmelerinde kullanılır.



+44 Nerenin Alan Kodu?



+44 İngilitere ülkesinin alan kodudur. İngiltere, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'nın en büyük ve en kalabalık yüz ölçümüne sahip ülkesidir. Batıda Galler ve İrlanda Denizi ve kuzeyde İskoçya ile sınırı vardır. İngiliz Kanalı, Dover Boğazı ve Kuzey Denizi ülkeyi Avrupa kıtasından ayırır.



İngiliz Kanalı'nın güney anakarasından Wight Adası ve anakaranın güneybatı ucundaki Atlantik Okyanusu'ndaki Scilly Adaları İngiltere'nin bir parçası olarak kabul edilir. Büyük Britanya'nın başkenti Londra, İngiltere'nin güneydoğu kesiminde yer almaktadır. Thames ve Severn en uzun nehirlerdir.

Güney sahilinin beyaz tebeşir kayalıklarının arkasında, Chiltern Tepelerine ve Cotswold Tepelerine uzanan hafifçe inişler ve geniş ovalar uzanır.