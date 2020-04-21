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    HaberlerTeknoloji Haberleri 44 Nerenin Telefon Kodu? +44 Hangi Ülkeye Ait?
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    21.04.2020 - 22:27 |

    44 Nerenin Telefon Kodu? +44 Hangi Ülkeye Ait?

    Alan kodları, ülkeler arasındaki telefonla iletişimin olmazsa olmazıdır. Alan kodu sayesinde insanlar, ülkeler arasındaki hatlarda karışıklık yaşamadan hedef ülkeyi arayabilirler. Farklı bir ülkeyi aramak için alan kodunun başına 00 yazılır. Ardından ilgili ülkenin alan kodu tuşlanır ve çevrilmek istenen numara girildikten sonra arama tuşuna basılır. Dünyada en çok kullanılan alan kodlarından biri olan 44'ün hangi ülkeye ait olduğunu sizler için hazırladık.

    44 Nerenin Telefon Kodu? +44 Hangi Ülkeye Ait?

    Alan kodu tüm dünyada kabul gören ve zaman içerisinde değişmeyen rakamlardan oluşur. Alan kodlarının başına tek 0 veya çift sıfır konulur. Tek 0, ülke içi aramalarda geçerlidir. Çift sıfır ise uluslararası telefon görüşmelerinde kullanılır.

    +44 Nerenin Alan Kodu?

    +44 İngilitere ülkesinin alan kodudur. İngiltere, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'nın en büyük ve en kalabalık yüz ölçümüne sahip ülkesidir. Batıda Galler ve İrlanda Denizi ve kuzeyde İskoçya ile sınırı vardır. İngiliz Kanalı, Dover Boğazı ve Kuzey Denizi ülkeyi Avrupa kıtasından ayırır.

    İngiliz Kanalı'nın güney anakarasından Wight Adası ve anakaranın güneybatı ucundaki Atlantik Okyanusu'ndaki Scilly Adaları İngiltere'nin bir parçası olarak kabul edilir. Büyük Britanya'nın başkenti Londra, İngiltere'nin güneydoğu kesiminde yer almaktadır. Thames ve Severn en uzun nehirlerdir.
    Güney sahilinin beyaz tebeşir kayalıklarının arkasında, Chiltern Tepelerine ve Cotswold Tepelerine uzanan hafifçe inişler ve geniş ovalar uzanır.

      Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladıÇanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bahçıvanlık yapan Gürsel Eskici'nin (58), bir arkadaşının tavsiyesi üzerine maydanozla beslediği tavuklarından biri, maydanoz desenli yumurta yumurtladı.
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