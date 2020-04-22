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    HaberlerTeknoloji Haberleri 458 Alan Kodu Nerenin? 0458 Telefon Kodu Nereye Ait?
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    22.04.2020 - 18:35 |

    458 Alan Kodu Nerenin? 0458 Telefon Kodu Nereye Ait?

    Farklı şehirlerden ya da farklı ülkelerden gelen bilinmeyen birçok çağrının alınması kişilerin bu çağrıların nereden yapıldığını merak etmesine ve sorgulamasına yol açıyor. Bilinmeyen numaralardan alınan çağrılar “458 alan kodu neresi?” ya da “0458 telefon kodu nereye ait?” gibi birçok sorunun sorulmasına neden olmaktadır. 458 ve 0458 kodları ile ilgili bilgileri yazıda derledik.

    458 Alan Kodu Nerenin? 0458 Telefon Kodu Nereye Ait?

     

    Telefonlar kullanılarak bir gün içerisinde çok sayıda görüşme yapılabiliyor. Bazı zamanlarda telefonlara bilinmeyen veya bulunulan şehirden farklı başka şehirlerden aramalar gelebiliyor, bu aramalardaki bilinmezlik kişileri tedirgin edebiliyor. Şehirlerarası ve ülkeler arası kullanılan telefon kodları sayesinde aramaların nereden geldiği kolayca tespit edilebilmesi bu tedirginliklerin ortadan kalkmasını sağlıyor.

    458 Nerenin Alan Kodu?

    Türkiye’de şehirlerarası kullanılan telefon kodlarından biri “458” alan kodudur. Bir şehirden başka bir şehri ararken farklı kodlar kullanılır. 458 alan koduna sahip şehir ise Karadeniz Bölgesinde yer alan Bayburt ilidir.

    0458 alan koduna sahip olan bir numara tarafından aranıyorsanız, telefonunuza gelen çağrı Bayburt ilçesinden gelmektedir. 0458 telefon kodu Bayburt iline aittir.

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