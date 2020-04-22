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    HaberlerTeknoloji Haberleri 466 Alan Kodu Nerenin? 0466 Telefon Kodu Nereye Ait?
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    22.04.2020 - 18:21 |

    466 Alan Kodu Nerenin? 0466 Telefon Kodu Nereye Ait?

    Ülkemizde birçok il bulunmaktadır. Bulunan bütün illere ait alan kodları bulunur. Bu alan kodları şehirlerarası aramalarda başına 0 konularak kullanılır. Peki 466 alan kodu nerenin? 0466 telefon kodu nereye ait? İşte 466 alan koduna ait bilinmesi gerekenler.

    466 Alan Kodu Nerenin? 0466 Telefon Kodu Nereye Ait?

    Ülkemize ait bütün iller alan kodlarına sahiptir. Böylece şehirlerarası gelen aramalarda alan koduna bakılarak aramanın hangi ilden yapıldığı öğrenilebilir. Ülkemizdeki bazı illerin birden çok alan kodu bulunur. Bazıları ise bir tane alan koduna sahiptir.

     466 Nerenin Alan Kodu?

    Ülkemizdeki illerin alan kodları şehirlerarası telefon görüşmelerinde kullanılır. 466 numaralı alan kodu ise bunlardan birisidir. 466 numaralı alan kodu ülkemizde Karadeniz Bölgesinde yer alan Artvin iline ait bir telefon kodudur. Şehirlerarası telefon görüşmelerinde alan kodunun başına mutlaka 0 yazılarak aranmalıdır. 

    0466 alan kodu ülkemizde Doğu Karadeniz'de yer alan Artvin iline ait bir alan kodudur. Başka bir şehirden Artvin ili aranmak istendiğinde telefon numarasının önüne 0466 numaralı alan kodu girilmelidir. Ayrıca şehirlerarası gelen aramalarda telefon numarasının başında 0466 numaralı alan kodu bulunuyor ise bu arama Artvin ilinden yapılıyor demektir.

    Karantinada Corona Günlükleri 5 | Corona ile En Başa Döndük!Karantinada Corona günlüklerim devam ediyor! Bu videoda Corona ile nasıl en başa döndüğümüzü sizlere kendi deneyimlerimle anlatmak istedim.
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