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    HaberlerTeknoloji Haberleri 488 Alan Kodu Nerenin? 0488 Telefon Kodu Nereye Ait?
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    22.04.2020 - 18:33 |

    488 Alan Kodu Nerenin? 0488 Telefon Kodu Nereye Ait?

    ÅžehirlerarasÄ± telefon aramalarda aranacak ilin alan kodu mutlaka girilmelidir. BÃ¼tÃ¼n illere ait alan kodu bulunur. BÃ¼tÃ¼n alan kodlarÄ±nÄ± bilmek Ã§ok zordur. Fakat Ã¶ÄŸrenmek de mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Peki 488 alan kodu nerenin? 0488 telefon kodu nereye ait? Sizler iÃ§in bu konuyu detaylarÄ± ile derledik.Â

    488 Alan Kodu Nerenin? 0488 Telefon Kodu Nereye Ait?

    Ãœlkemizde 81 tane il bulunmaktadÄ±r. 81 ilin hepsi alan koduna sahiptir. Alan kodlarÄ± sadece ÅŸehirlerarasÄ± aramalarda kullanÄ±lmaktadÄ±r. AynÄ± ÅŸehir iÃ§inde yapÄ±lan aramalarda alan kodunun kullanÄ±lmasÄ±na gerek yoktur.

    488 Nerenin Alan Kodu?

    488 alan kodu Ã¼lkemizde bir ile ait alan kodudur. Alan kodlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na 0 konulmalÄ±dÄ±r. BÃ¶ylelikle 0488 numaralÄ± alan kodu Ã¼lkemizde batman iline aittir. Åžehir dÄ±ÅŸÄ±ndan Batman ilÃ§elerinden herhangi bir sabit numara aranmak istenir ise Batman'Ä±n alan kodu yanÄ± 0488 kullanÄ±lmalÄ±dÄ±r.

    ÅžehirlerarasÄ± aramalar birÃ§ok kiÅŸinin yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸlemlerden birisidir. Fakat baÅŸka bir ÅŸehirde sabit numara aranmak istenirse mutlaka aranacak olan ilin alan kodu girilmelidir. 0488 numaralÄ± alan kodu batman iline aittir. BÃ¶ylece ÅŸehirlerarasÄ± gelen aramalarda alan kodu 0488 ise bu aramanÄ±n Batmandan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilinir.

    Karantinada Corona Günlükleri 5 | Corona ile En BaÅŸa Döndük!Karantinada Corona günlüklerim devam ediyor! Bu videoda Corona ile nasÄ±l en baÅŸa döndüÄŸümüzü sizlere kendi deneyimlerimle anlatmak istedim.
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