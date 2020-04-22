488 Alan Kodu Nerenin? 0488 Telefon Kodu Nereye Ait?

Ãœlkemizde 81 tane il bulunmaktadÄ±r. 81 ilin hepsi alan koduna sahiptir. Alan kodlarÄ± sadece ÅŸehirlerarasÄ± aramalarda kullanÄ±lmaktadÄ±r. AynÄ± ÅŸehir iÃ§inde yapÄ±lan aramalarda alan kodunun kullanÄ±lmasÄ±na gerek yoktur.

488 Nerenin Alan Kodu?

488 alan kodu Ã¼lkemizde bir ile ait alan kodudur. Alan kodlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na 0 konulmalÄ±dÄ±r. BÃ¶ylelikle 0488 numaralÄ± alan kodu Ã¼lkemizde batman iline aittir. Åžehir dÄ±ÅŸÄ±ndan Batman ilÃ§elerinden herhangi bir sabit numara aranmak istenir ise Batman'Ä±n alan kodu yanÄ± 0488 kullanÄ±lmalÄ±dÄ±r.

ÅžehirlerarasÄ± aramalar birÃ§ok kiÅŸinin yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸlemlerden birisidir. Fakat baÅŸka bir ÅŸehirde sabit numara aranmak istenirse mutlaka aranacak olan ilin alan kodu girilmelidir. 0488 numaralÄ± alan kodu batman iline aittir. BÃ¶ylece ÅŸehirlerarasÄ± gelen aramalarda alan kodu 0488 ise bu aramanÄ±n Batmandan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilinir.