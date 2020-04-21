675 Nerenin Telefon Kodu? +675 Hangi Ülkeye Ait?

675 numaralı kod Papua Yeni Gine ülkesine ait bir koddur. Papua Yeni Gine Okyanusya kıtasında bulunan bağımsız bir ülkedir.



675 Nerenin Alan Kodu?



Dünyada birçok ülke bulunmaktadır. Dünyada bulunan her ülkelerin kendilerine ait telefon kodları bulunmaktadır. Bu nedenle aramalardaki numaraların başında bulunan kod ile hangi ülkeden arandığı anlaşılabilir. Bunlardan birisi de +675 numaralı koddur. +675 numaralı kod Papua Yeni Gine ülkesine ait bir telefon kodudur.



Telefona gelen aramalarda numaralarının başında ülkeleri temsil eden kodlar bulunmaktadır. Telefon numarasının başındaki kod numaranın hangi ülkeden arandığını belirtir. +675 numaralı kod Papua Yeni Gine ülkesine ait telefon kodudur. Aranan numaranın başındaki kodun +675 numarası olması halinde telefon araması Papua Yeni Gine ülkesinden arandığı anlamına gelmektedir. Bunlar dışında diğer bütün ülkelerinin de kendilerine ait telefon kodlarını bulmak da mümkündür.