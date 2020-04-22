685 Nerenin Telefon Kodu? +685 Hangi Ülkeye Ait?

Alan kodu, ülkeler arasındaki telefon akışının sağlanması için gerekli olan rakamlardan oluşur. Her ülkenin özgün bir alan kodu vardır ve iki farklı ülke aynı alan kodunu kullanamaz. Dünya üzerindeki her bir şehrin de alan kodu bulunur. Farklı bir ülkeden sabit bir telefon numarasını aramak isteyenler önce ülkenin alan kodunu, ardından da şehrin alan kodunu yazması gerekir.



685 Nerenin Alan Kodu?



685 alan kodu Samoa'ya aittir. Samoa, Güney Pasifik'teki volkanik adalar zinciridir. Samo adalarının bir bölümü ABD kontrolü altındadır. Samoalı adalarının toplam arazi alanı yaklaşık 1.200 kilometrekaredir. Bu adalar Honolulu, Hawaii ve Avustralya, Sidney arasında yer alır. Büyük adalar volkanik ve dağlıktır; mercan resifleri ile çevrilidir. İç kısımdaki toprak kayalıktır. Yerliler, M.Ö. 1000 tarihlerinde adalara gelmiş olan Polinezyalılardır.



1847 ve 1861 arasında ABD, Büyük Britanya ve Almanya Samoa'ya temsilciler gönderdi ve 1878'de ABD ve Samoalı krallığı, ABD'ye belirli ticari ayrıcalıklar ve haklar veren bir anlaşma imzaladı. Almanya ve Büyük Britanya 1879'da benzer imtiyazlara sahipti. Yeni Zelanda, I. Dünya Savaşı sırasında 1914'te Alman adalarını ele geçirdi ve 1920'de Milletler Cemiyeti'nden yönetme yetkisi aldı. 1946'da Yeni Zelanda tarafından düzenlenen bir BM güven bölgesi oldu. 1962'de Batı Samoa'nın bağımsız milleti Yeni Zelanda topraklarından kuruldu; Doğu adaları ABD'nin kontrolü altında kaldı.