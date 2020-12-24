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    24.12.2020 - 20:42 | | AA

    ABD'de bir ilk! İnsansız kargo teslimatı

    ABD'nin Kaliforniya eyaleti, kamuya açık yollarda sürücüsüz araçlarla ticari teslimat hizmeti yapılması için ilk kez onay verdi.

    ABD'de bir ilk! İnsansız kargo teslimatı

    Kaliforniya Motorlu Araçlar İdaresi'nden (DMV) yapılan açıklamada, sürücüsüz araçla dağıtım izninin otonom dağıtım araçları geliştiren Nuro şirketine verildiği aktarıldı.

    Eyaletin ilk otonom araç dağıtım iznini verdiğine dikkat çekilen açıklamada, test izninin aksine dağıtım izninin şirkete otonom teknolojisini ticari olarak kullanabilme yetkisi verdiği kaydedildi.

    Açıklamada, sürücüsüz araçların maksimum hızınını saatte 40 kilometre olacağı ve hız sınırı saatte 56 kilometreden fazla olmayan caddelerde sadece iyi hava koşullarında kullanılacağı bildirildi.

    Kaliforniya'da 2017'den bu yana otonom araçlarını test eden Nuro, bu yılın başında verilen yetkiyle 9 şehirde iki sürücüsüz teslimat aracını test etti.

    Teslimat hizmetine otonom Prius filosuyla başlayacağını açıklayan şirket, daha sonra direksiyonu olmayan ve yalnızca paketler için yer alacak özel tasarlanmış elektrikli R2 aracının kullanılacağını kaydetti.

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