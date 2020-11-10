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    10.11.2020 - 03:13 | | AA

    AB’den bomba WhatsApp hamlesi! Şifreleme yöntemine yasak...

    Avusturya kamu yayıncı kuruluşu ORF, Avrupa Birliği'nin (AB), WhatsApp, Signal gibi dijital iletişim uygulamalarında kullanılan uçtan uca şifreleme yöntemini yasaklamak için karar almaya hazırlandığı iddiasında bulundu.

    AB’den bomba WhatsApp hamlesi! Şifreleme yöntemine yasak...

     

    ORF, AB Konseyi Dönem Başkanı Almanya’nın üye ülkelerin temsilcileriyle yaptığı bir görüşmeye ilişkin 6 Kasım tarihli iç yazışma belgesine dayandırdığı haberinde, dijital platformda görüşme imkanı sunan uygulamlardaki şifreleme sisteminin yasaklanacağını ileri sürdü.

    Haberde, söz konusu uygulamaların daha rahat izlenebilmesi için uçtan uca şifreleme sistemini açabilecek bir genel anahtarın servis sağlayıcıları tarafından yapılmasının zorunlu hale getirileceği belirtildi.

    Terörle mücadele kapsamında AB’nin bu adımı atmaya hazırlandığı ileri sürülen haberde, özellikle Avusturya ve Fransa’nın bu konuda hemfikir oldukları kaydedildi.

    Kararın, üye ülkeler arasında hali hazırda kabul gördüğü belirtilen haberde, aralık başında video konferans yoluyla düzenlenecek İçişleri ve Adalet Bakanları toplantısında herhangi bir fikir ayrılığı yaşanmaksızın kabul edileceği iddia edildi.

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