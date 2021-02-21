AirPods Pro'ya çok benzeyen Huawei FreeBuds 4i tanıtıldı!

Nilay Kamu/ milliyet.com.tr

Huawei kulaklık tarafında oldukça dikkat çeken adımlar atmaya devam ediyor. Kablosuz ve kulak içi formda tasarlanan Huawei FreeBuds 4i 10 saate kadar aktif kullanım sunuyor. Tasarım tarafında Apple'ın AirPods Pro'suna benzeyen ancak biraz daha köşeli yapıda tasarlanan bu kulaklık uygun fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

Huawei FreeBuds 4i uygun fiyatlı kablosuz kulaklık

Üç farklı renk seçeneği ile kullanıcıların karşısına çıkan kulaklık, ANC yani aktif gürültü engelleme özelliğine sahip. Bu sayede kullanıcıların dışarıdan tamamen izole olmasını sağladığı aktarılan kulaklığın, yüksek ses kalitesi de sunduğu özellikle vurgulanıyor.

Kulaklığın bu yüksek ses kalitesini sunmasına ek olarak 3D biyonik tasarımı sayesinde kulağa tam oturuyor ve bu sayede kulağa binen yük azalıyor. Kulaklığın üst kısmında bulunan dokunmatik yüzeylere iki kez dokunulduğunda mobil cihazlar ile bağlantı kurmayı sağlayan kulaklık, yapay zeka desteğine de sahip.

Kulaklığın üzerinde bulunan dokunmatik tuşa uzun basarsanız, şeffaf mod etkinleştiriliyor veya devre dışı bırakılabiliyor.

Aktif gürültü engelleme özelliği açıkken 7 buçuk saat kullanım sunan kulaklık devre dışı bırakıldığı takdirde 10 saate kadar müzik dinlemeye imkan tanıyor. Kulaklığın kutusu kullanıldığında ise kulaklık 22 saat kullanma sağlıyor. Kulaklığın yüzde 100 şarj olması için 60 dakika gerekiyor.

Hızlı ses bağlantısı için Bluetooth 5.2'ye sahip olan kulaklık bu noktada 8 Mart'tan itibaren 75 dolardan satışa çıkıyor.