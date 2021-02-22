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    HaberlerTeknoloji Haberleri Akıllı telefon satışları için yeni veriler geldi: Liderlik değişti
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    22.02.2021 - 15:40 | | AA

    Akıllı telefon satışları için yeni veriler geldi: Liderlik değişti

    Akıllı telefon satışları hakkında Gartner tarafından yeni veriler açıklandı. Bu bağlamda Apple 2016 yılından beri ilk kez liderliği ele geçiriyor. Akabinde Huawei ve Samsung'un satışları da ilk kez düşüşe geçiyor.

    Akıllı telefon satışları için yeni veriler geldi: Liderlik değişti

    Küresel akıllı telefon satışları 2020'de yüzde 12,5 azaldı. Gartner tarafından açıklanan verilere göre, geçen yıl küresel  akıllı telefon satışları düşüş gösterdi. 4. çeyrekte ise düşüş yüzde 5,4 olarak gerçekleşti.

    Apple liderliği ele geçirdi

    Verilere göre, 2020 yılı son çeyreğinde Apple, pazar payını yüzde 3 artırarak yüzde 20,8'e yükseltti ve liderliği ABD yaptırımları ile gerileyen Çin merkezli Huawei'den geri aldı.

    Aynı dönemde Güney Koreli Samsung, pazar payında yüzde1 düşüş  olsa yüzde 16,2 ile ikinci sırada yer aldı. Sonrasında sırayla karşımıza  yüzde 11,3 ile Xiaomi, yüzde 8.9 ile Oppo ve 8.9 Huawei çıkıyor. 

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