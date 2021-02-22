Akıllı telefon satışları için yeni veriler geldi: Liderlik değişti

Küresel akıllı telefon satışları 2020'de yüzde 12,5 azaldı. Gartner tarafından açıklanan verilere göre, geçen yıl küresel akıllı telefon satışları düşüş gösterdi. 4. çeyrekte ise düşüş yüzde 5,4 olarak gerçekleşti.

Apple liderliği ele geçirdi

Verilere göre, 2020 yılı son çeyreğinde Apple, pazar payını yüzde 3 artırarak yüzde 20,8'e yükseltti ve liderliği ABD yaptırımları ile gerileyen Çin merkezli Huawei'den geri aldı.

Aynı dönemde Güney Koreli Samsung, pazar payında yüzde1 düşüş olsa yüzde 16,2 ile ikinci sırada yer aldı. Sonrasında sırayla karşımıza yüzde 11,3 ile Xiaomi, yüzde 8.9 ile Oppo ve 8.9 Huawei çıkıyor.