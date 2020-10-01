Almanya ve Hollanda'da gök taşı korku yaşattı

Bir göktaşı Almanya ve Hollanda üzerinde 19 saniye boyunca atmosferi sıyırıp uzay yolculuğuna geri döndü. Astronomlar, 22 Eylül’de gece gökyüzünde iz bırakan parlak kozmik bir nesne tespit etti. Dünya’nın yörüngesindeki uydulardan daha alçak olarak nesnenin 56 mil içeriye girdiği ifade edildi. Western Üniversitesinden araştırmacıların, göktaşının izini Jüpiter-ailesi yörüngesine kadar sürdükleri, ancak muhtemel bir ana vücut ile eşleşme sağlayamadıkları belirtildi.

22 Eylül gecesi meydana gelen olayın 19 saniye sürmesine rağmen olaya tanık olan kişileri şaşkına uğrattığı ifade edildi. Olay, bu tür olayları yakalamak için dünyanın her yerinde kameralara sahip amatör astronomlardan oluşan bir ekip olan Küresel Meteor Ağı (GMN) tarafından kayda alındı.

Videonun, 19 saniye boyunca atmosferde kalan göktaşının 499 milden daha uzun yol alan meteoru gösteriyor.