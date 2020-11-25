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    25.11.2020 - 12:28 |

    Amazon davayı kazandı

    Amazon, en büyük rakibi eBay’le aralarında görülen “satıcıları kendi lehine teşvik etme” davasını kazandı.

    Amazon davayı kazandı

    eBay, konuyla ilgili olarak Amazon’a 2018 ve 2019 yıllarında iki ayrı dava açmıştı. Amazon’un eBay’in iç mesajlaşma sistemine sızarak eBay satıcılarını kendi tarafına çekmeye çalıştığını iddia eden eBay, Amazon’un satış temsilcilerine eBay hesapları açtırıp yüzlerce eBay satıcısını Amazon’a çekmeye çalıştığını ve bunu rekabet adına değil, eBay’e zarar vermek adına yaptığını iddia ediyor. Her iki mahkeme de eBay’in zarar gördüğünü iddia etmesine rağmen konuyla ilgili kanıt sunmaması üstüne Amazon’un itirazlarını haklı buldu. Amazon ve eBay’den henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

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