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    HaberlerTeknoloji Haberleri Amazon'a haksız rekabet soruşturması
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    13.11.2020 - 16:24 |

    Amazon'a haksız rekabet soruşturması

    AB'den Amazon’a internetten satış konusundaki hakimiyetini rakiplerine karşı haksız avantaja dönüştürdüğü sebebiyle ceza verdi.

    Amazon'a haksız rekabet soruşturması

    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Amazon’un kendi ürünlerini satmaları için üçüncü parti satıcıların verilerini kullandığını tespit etti.

    Komisyon ayrıca Amazon’un kendi lojistik servislerini kullanan satıcılara öncelik verip vermediğini de araştırmaya başladı. Komisyon, küçük ve orta çaplı işletmelerdeki satış rakamları, sayfaların tık oranı ve kargo adresleri gibi hassas bilgilerin Amazon tarafından kullanıldığını iddia etti.

    Amazon, suçlu bulunması durumunda küresel kârının %10’ununu rekabet yasasını ihlal ettiği ceza olarak ödeyecek.

    Amazon bütün suçlamaları reddetti ve firmadan daha önce hiçbir şirketin küçük işletmelere kendileri kadar önem vermediğine dair açıklama yaptı.

     

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