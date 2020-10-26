Amerika mahkemesinden Çin Uygulaması kararı!

Sulh hakimi Laurel Beeler, hükümetin sunduğu yeni delillerin Tencent firmasının uygulaması hakkındaki fikirlerini değişmediğini söyledi. Adalet Bakanlığı, tıpkı Çin menşeili diğer video paylaşım uygulaması TikTok gibi WeChat’in de ulusal güvenliği tehdit ettiğini iddia etmişti.

WeChat’in Amerika’da günlük ortalama 19 milyon aktif kullanıcısı var. Uygulama, özellikle Çinli öğrenciler, Çin’de yaşayan Amerikalılar ve Çin’le şahsi ya da iş ilişkileri bulunan Amerikan vatandaşları arasında yaygın.

WeChat mobil uygulaması, Facebook, WhatsApp, Instagram ve Venmo’ya benzer servisleri tek bir çatı altında topluyor. Uygulama Çin’de günlük hayatın bir parçası sayılıyor ve 1 milyardan fazla kişi tarafından kullanılıyor.

Sulh hakimi Beeler, geçtiğimiz ay Amerika Ticaret Bakanlığı’nın 20 Eylül tarihinde WeChat uygulamasını Amerika’daki uygulama mağazalarından kaldırma emrini uygulamanın kullanıcılarının açtığı karşı dava sebebiyle iptal etmişti.

Ticaret Bakanlığı, WeChat’in Amerika’daki diğer girişimlerine de set çekerek uygulamanın ülkedeki kullanımına tamamen engel olmayı planlıyordu.

Beeler, yaptığı yazılı açıklamada kendisine sunulan kanıtların arasındaki hükümetin cımbızla çektiği yasaklı işlemlerin ülkenin ulusal güvenliğini tehdit etmeye yeterli olmadığı kararına vardığını belirtti.