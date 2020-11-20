Amerika’dan TikTok’a karşı büyük atak

TikTok’un Amerikan şirket ile anlaşma sağlayarak oradaki operasyonlarını bir Amerikalı şirket üzerinden yapması ve Ağustos ayında 90 günlük süre içerisinde işlemleri tamamlaması gerekiyor. TikTok’un talebi üzerine ek olarak 15 günlük bir süre veriliyor. TikTok’un 27 Kasım tarihine kadar anlaşma yapması gerekiyor.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hukuku konusunda uzman avukat Oğuz Kara “TikTok Çin merkezli bir şirketken tüm dünyayı etkisi altına aldı ve kullanıcı sayısı ve paylaşımlar çığ gibi büyüdü. Hal böyleyken Amerikan hükümetinin Çin merkezli bu şirketi denetlemesi bir hayli zordu. TikTok şu an Walmart ve Oracle ile görüşmekte. Biz de bu süreci yakından takip ediyoruz. Diğer yandan da bu aslında çok da şaşırtıcı bir hamle değil. Buna benzer durum Türkiye’de de söz konusu. Başta TikTok, Facebook, Twitter, Google olmak üzere birçok sosyal ağ sağlayıcı Türkiye’de temsilci belirlemediği için BTK’dan 10 milyon TL ceza aldı. Temsilci belirlenmezse yaptırımlar ek para cezaları ve reklam kısıtlamalarıyla artacaktır. Sosyal medya konusunda dünya çapında buna benzer birçok yeni düzenlemeler gelmektedir. Sosyal ağların ulaşılabilir olması hem dijital ortamda işlenen suçlarla mücadele hem de reklam geliri kazanan bu ağların vergiye tabi tutulması açısından oldukça önem göstermektedir.” şeklinde ifade etti.