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    HaberlerTeknoloji Haberleri Apple Watch için yeni gelen güncelleme ile sorun çözüldü
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    16.02.2021 - 12:18 |

    Apple Watch için yeni gelen güncelleme ile sorun çözüldü

    Apple akıllı saati için yeni bir yazılım güncellemesi yayımladı. watchOS 7.3.1 güncellemesiyle birlikte Apple Watch 5 ve Apple Watch SE kullanıcılarının yaşadığı şarj sorununa çözüm getiriliyor.

    Apple Watch için yeni gelen güncelleme ile sorun çözüldü

    Apple iki haftalık aranın ardından yeni bir güncelleme yayımladı. Bütün Apple Watch'lar için gelmeyen bu güncelleme iki modelde yaşanan şarj sorununu çözüyor. 

    Apple Watch için yeni güncelleme geldi

    Apple Watch 5 ve Apple Watch SE modellerinde yaşanan ve ilerleyen dönemde yaşanabilecek şarj sorununa çözüm getiriyor. Kullanıcıların güncellemeyi indirmesi için önce Apple Watch uygulamasını açması gerekiyor. Oradan saatim, ve genel kısımlarına gelindiğinde güncellemeyi görüp indirebilir. Elbette bu noktada güncelleme indirilirken saati şarja takmak gerekiyor. 

    Bildiğiniz gibi Apple'ın özellikle iPhone'larında kullanıcılar şarj sorunları yaşıyor. Benzer şekilde Apple Watch tarafında da şarj olmama, şarjın çabuk bitmesi ve benzeri bazı sorunlar yaşanabiliyor. 

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