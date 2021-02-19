BİST1.5600.91EURO8.470.49USD6.970.21ALTIN397.44-0.10
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerTeknoloji Haberleri Apple 6G için vites artırıyor: Yeni mühendisler işe alıyor
    ABONE OL
    19.02.2021 - 12:25 |

    Apple 6G için vites artırıyor: Yeni mühendisler işe alıyor

    Apple geçen yılın kasım ayında 6G için çalışmalar başlattığını duyurmuştu. Bu kapsamda 5G'li ilk telefonu iPhone 12'ye ek olarak Apple oldukça hızlı ilerliyor. Apple, 6G üzerinde çalışan şirketlere katılmasının üzerine daha da yoğunlaşıyor.

    Apple 6G için vites artırıyor: Yeni mühendisler işe alıyor

    Nilay Kamu/Milliyet.com.tr

    Apple'ın 5G özellikli ilk telefonu olan iPhone 12 modeli dikkat çekmiş ve ABD'deki satışlarda Samsung'u geride bırakmayı başarmıştı. İşte bu başarıya ek olarak 6G özelliği üzerinde çalışmaya başlıyor. 

    5G'nin ardından 6G için hazırlanıyor

    Bloomberg'den Mark Gurman tarafından tespit edilen listeye göre Apple hem 5G hem de 6G için kablosuz araştırma sistemleri mühendisleri arıyor. İş ilanı olarak kayıtlara geçen bu liste, Apple’ın 6G bağlantısı için çalışmalarını hızlandırdığını gösteriyor. Elbette bu çabalar uzun yıllar kullanıcıyla buluşmayabilir ancak yine de 5G trenine geç atlayan Apple için oldukça ‘önemli’ adımlar olarak gösteriliyor.

    Apple 6G için vites artırıyor: Yeni mühendisler işe alıyor

    İş ilanları iki ayrı bölge için açıldı. Biri San Diego’da diğeri ise Santa Clara Vadisi’nde olan bu ilanlarda iş tanımı da yapılıyor. Yeni nesil erişim ağları sistemlerinin tasarımında Apple’a yardımcı olunması çağrısında bulunan iş ilanında, dinamik bir grubun üyesi olmaya ve Apple ürünleriyle milyonları etkileyebilecek olmaya vurgu yapmak gibi pek çok konuya değiniliyor. 

    6G, 5G'den 100 kat daha hızlı olabilir

    Kablosuz teknolojiye vurgu yapan Apple, bu noktada çalışmalarını sürdürmeye tam gaz devam edecek gibi görünüyor.

    Apple'ın kasım ayında 6G teknolojisinin geliştirilmesine odaklanan bir şirketler koalisyonu olan Next G Alliance'a katıldığı ortaya çıkmıştı. Bazı analistlere göre 6G'nin 5G'den 100 kat daha hızlı olabileceğini belirtiliyor.

     

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ters yönde hız yapan otomobil otobüse çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

    Ters yönde hız yapan otomobil otobüse çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

    SGK o maaşı kesemez! 25 yaş kuralı var…

    SGK o maaşı kesemez! 25 yaş kuralı var…

    Hangi ülkede kaç COVID-19 aşısı yapıldı?

    Hangi ülkede kaç COVID-19 aşısı yapıldı?

    BİM'de bugün hangi indirimli ürünler var? 19 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu (Mağaza açılış ve kapanış saatleri)

    BİM'de bugün hangi indirimli ürünler var? 19 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu (Mağaza açılış ve kapanış saatleri)

    Sıradaki Haber