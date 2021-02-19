Apple 6G için vites artırıyor: Yeni mühendisler işe alıyor

Nilay Kamu/Milliyet.com.tr

Apple'ın 5G özellikli ilk telefonu olan iPhone 12 modeli dikkat çekmiş ve ABD'deki satışlarda Samsung'u geride bırakmayı başarmıştı. İşte bu başarıya ek olarak 6G özelliği üzerinde çalışmaya başlıyor.

5G'nin ardından 6G için hazırlanıyor

Bloomberg'den Mark Gurman tarafından tespit edilen listeye göre Apple hem 5G hem de 6G için kablosuz araştırma sistemleri mühendisleri arıyor. İş ilanı olarak kayıtlara geçen bu liste, Apple’ın 6G bağlantısı için çalışmalarını hızlandırdığını gösteriyor. Elbette bu çabalar uzun yıllar kullanıcıyla buluşmayabilir ancak yine de 5G trenine geç atlayan Apple için oldukça ‘önemli’ adımlar olarak gösteriliyor.

İş ilanları iki ayrı bölge için açıldı. Biri San Diego’da diğeri ise Santa Clara Vadisi’nde olan bu ilanlarda iş tanımı da yapılıyor. Yeni nesil erişim ağları sistemlerinin tasarımında Apple’a yardımcı olunması çağrısında bulunan iş ilanında, dinamik bir grubun üyesi olmaya ve Apple ürünleriyle milyonları etkileyebilecek olmaya vurgu yapmak gibi pek çok konuya değiniliyor.

6G, 5G'den 100 kat daha hızlı olabilir

Kablosuz teknolojiye vurgu yapan Apple, bu noktada çalışmalarını sürdürmeye tam gaz devam edecek gibi görünüyor.

Apple'ın kasım ayında 6G teknolojisinin geliştirilmesine odaklanan bir şirketler koalisyonu olan Next G Alliance'a katıldığı ortaya çıkmıştı. Bazı analistlere göre 6G'nin 5G'den 100 kat daha hızlı olabileceğini belirtiliyor.