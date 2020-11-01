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    HaberlerTeknoloji Haberleri Apple Google’a rakip oluyor
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    01.11.2020 - 12:32 |

    Apple Google’a rakip oluyor

    Apple, kendi cihazlarında arama motoru olarak Google’ın kullanılmasının önüne geçmek için çalışmalarını hızlandırdı. Apple aslında bu arama motorunun üstünde yıllardır çalışıyor ancak önemli pozisyonlara yapılan son işe alımlar ve geliştirilen yazılımlardan sızan son görüntüler, çalışmalara hız verildiğini gösteriyor.

    Apple Google’a rakip oluyor

    Bu işe alımlardan biri Google’ın aramadan sorumlu eski müdürü John Giannandrea. Giannandrea, Apple cihazların yapay zekâsını ve Siri’yi geliştirmek adına Apple bünyesine katıldı. Apple cihazların sunduğu Siri ve Spotlight gibi uygulamaların temelini aldığı Applebot isimli internet araştırma yazılımının faaliyetinin son 2 yıldır giderek arttığı da biliniyor. Ve bu artışın zirvesi, iOS14’ün piyasaya sunulmasından sonra oldu.

    Öte yandan Apple, cihazlarındaki baş arama motorunun Google olması için firmadan yıllık 7 milyar dolar ücret alıyor. Google, ödediği bu ücreti aramalarda çıkarttığı sponsorlu sonuçlardan kazanıyor.

    Apple’ın geleneksel gizliliği yüzünden hiçbir şey resmi değil ve firma, arama motoru geliştirme çalışmalarından vazgeçebilir. Ancak projenin gerçekleşmesine çok büyük ihtimal gözüyle bakılıyor.

     

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