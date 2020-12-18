Apple, yazılım firmalarına veri şartları getirdi

14 Aralık tarihinden itibaren geçerli olan yeni App Store kurallarına Apple’ın kendi uygulamaları da dahil olacak.

Firmadan yapılan açıklamada çoğu uygulamanın kullanıcının konum ve kişi listesi bilgilerine erişim sağladığını, böylece kullanıcı hakkında kritik veriler elde ettiği belirtildi ve bundan sonra verilerin hangi şekilde ve ne amaçla kullanılacağı bilgilerinin, kullanıcı sözleşmesinin ilk satırlarına yazılacağı söylendi.

Mağazadaki uygulamaların ayrıca başka uygulamalardan ve kullanıcının ziyaret ettiği internet sitelerinden bilgi toplayıp toplamadığını da belirtmesi gerekecek. Böylece kullanıcılar, indirecekleri uygulama hakkında çok daha detaylı bilgi sahibi olacak ve şartlar hoşlarına gitmezse o uygulamayı indirmemeyi seçebilecek.