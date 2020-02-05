Apple’ın gözlerden ırak binasında olanlar şoke ediyor!

Apple'ın gizli üssü, masmavi. Mavi sır aralandı ve Apple’ın sırrı ortaya çıktı.

Tabela, yazı yok

Apple’ın binasının gizli olmasının en önemli nedeni binanın dışında herhangi bir tabela ve yazı bulunmaması. Binanın nerede olduğunu bilmiyorsanız dışardan biri olarak binaya giriş yapmanız mümkün değil.

10 metre robot

9 bin metrekarelik bir depo içinde dünyanın en ilginç robotu bulunuyor. Daisy ismi verilen robot, beş kola sahip. Devasa roboton görevi 2012'den bugüne satışa sunulan iPhone modellerini parçalarına ayırmak. Dolayısıyla bu gizli bina üretim yeri değil bir parçalama merkezi.

Daisy, saatte 200 iPhone’u içindeki parçalara hasar vermeden parçalarına ayırıyor. Cihazın kamerasını, bataryasını tane tane ve hızlı bir şekilde ayrıştırıyor.

Amaç elektronik geri dönüşüm

Apple'ın çevre, politika ve sosyal girişimlerden sorumlu başkan yardımcısı Lisa Jackson, CNET'e verdiği demeçte ürünlerinde geri dönüştürülmüş malzeme kullandıklarını açıklıyor.

2019’da 218 milyon iPhone sattığı tahmin edilen Apple, dünyanın en iyi telefon üreticileri arasında başı çekiyor. Apple, çağın teknoloji sembolü kabul ediliyor. iPhone telefonlara sahip olmak prestij sahibi olmayı ifade ediyor. Teknoloji devi Apple’ın iPhone akıllı telefonu ilk piyasaya sürdüğünden beri 1,5 milyar iPhone alıcısına ulaştığı tahmin ediliyor.

Apple’ın ömrünü tamamlayan iPhone'ları için yarattığı Daisy; telefon parçalarının ham bakır, alüminyum, kobalt ve diğer malzemelere geri dönüştürülmesini sağlıyor. Apple, 9 milyon iPhone'u teknik sorunlar yaşandığı gerekçesiyle geri toplayarak bu telefonların yerine yeni modeller verdi. Daisy, Apple'ın topladığı iPhone'ları parçalamakla görevlendirildi. Daisy, elektronik geri dönüşüm işlemini yaparken çevresel etkiyi en aza indirecek bir yol haritasını da sunuyor.

Erdal Kaplanseren

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