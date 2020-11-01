Apple’ın iPhonelara gizli bir tuş ekledi!

Arkaya Dokun özelliği, iPhone’nun arkasını belli görevleri yerine getirebilecek bir dokunmaya duyarlı tuşa dönüştürüyor. Bu özellik henüz çoğu kullanıcı tarafından fark edilmedi, bazıları ise yanlışlıkla çalıştırdıkları özelliklerin nasıl etkinleştiğini anlayamadılar.

Arkaya Dokun özelliğinin ayarları, Seçenekler menüsündeki Erişilebilirlik kısmından yapılıyor.

Yeni özelliğin hedefi, kullanıcıların telefonlarını daha etkili bir şekilde kullanabilmesi. Arkaya Dokun özelliğinin seçenekleri arasında ekran görüntüsü almak, açık uygulamanın ya da internet tarayıcısının sayfasını aşağı yukarı oynatmak, Siri’yi açmak ve bildirim menüsünü açmak gibi özellikler var.

Ancak Arkaya Dokun özelliğinin yegane yetenekleri bunlar değil. Kullanıcılar, Kısayollar özelliğine bağlı bu yeni güncelleme sayesinde telefonun arkasına dokunduklarında yapmak istediklerini kendileri de belirleyebilecekler.