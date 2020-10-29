Aston Martin, firma hisselerinin %20'sini Mercedes'e verdi

Aston Martin’in başkanı Lawrence Stroll, “görevi aldığım altı ay içinde çok büyük bir ilerleme kaydettik. Sektörde tecrübeli, dünya çapında bir yönetim ekibi kurduk. Arz-talep dengesini sağlamak için bayilerimizden hızlı bir şekilde ihtiyaç fazlası araçlarımızı aldık. Firmanın finansal sağlamlığını güçlendirdik ve maliyetlerimizi düşürecek hamleler yaptık,” açıklamasında bulundu.

Mercedes, Aston Martin’in en büyük hissedarlarından birinden olurken, Aston Martin de uzun vadeli araç yelpazesi genişletme planlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu dünya çapında teknolojilere kavuştu. Firmanın gelecek planlarında elektrikli ve hibrit motor ve şanzımanlar yapmak da var. Aston Martin, geleceğin teknolojilerini ve potansiyel yeni dönüm noktalarını da araştıracak.

Aston Martin yetkilileri, bu anlaşmayla birlikte müşterilerinin taleplerini daha iyi anlayabileceklerini ve bu taleplere uygun araçlar geliştirebileceklerini düşünüyor. Mercedes’in teknolojilerini kullanarak araçlarımızın piyasadaki ömürlerinin uzun vadeli olmasını ve araçlarımızın fark yaratacak değişik özelliklere sahip olacağını garanti altına aldıklarını düşünüyorlar.

Mercedes’in Ürün Stratejisi Şefi Wolf-Dieter Kurz ise “Aston Martin ile her iki firmaya da fayda sağlayan bir teknoloji anlaşmamız zaten mevcuttu. Bu yeni anlaşmayla birlikte Aston Martin’e en son motor, şanzıman ve yazılım teknolojilerimizi ve onların parçalarını sağlayabileceğiz,” açıklamasında bulundu.