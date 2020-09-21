Axa kampanyası: ‘Sağlığım Tamam’

Tamamlayıcı sağlık sigortası alanında en geniş anlaşmalı özel hastane ağına sahip Axa Sigorta, tüm salgın hastalık teminatlarını da poliçe kapsamına alıyor.

Yaş sınırı 65

Üstelik, Sağlıklı Yaşam İndirimi ile müşterilerinin kendilerine daha iyi bakmaları için onları teşvik ediyor ve her yıl yapılan sağlık harcamalarına ve tedavi giderlerine bağlı olarak, müşterilerine yıllar içinde yüzde 50’ye varan kademeli indirimlerden faydalanma imkânı sunuyor.

Sağlığım Tamam sigortası ile yaş sınırı 59’dan 65’e çıkarılarak daha geniş bir kitlenin üründen faydalanmasını sağlanırken ekim ayının sonuna kadar yakınlarıyla birlikte gelerek aynı anda 5 kişi ve üzeri sağlık sigortalı olanlara özel yüzde 10 “sülale indirimi” ve aile üyelerine yönelik yüzde 7.5 “aile indirimi” sunuluyor.

Sağlığa hep öncelik

Bunlara ek olarak Axa Doktor Danışma Hattı hizmeti ile de müşterilerinin hastaneye gitmeden akıllarına takılan sağlık sorunları konusunda görüş almasına imkân veriliyor. 08502509999 numaralı müşteri hizmetlerinden ya da AXAFit sağlıklı yaşam uygulaması üzerinden her an uzman doktorlara ulaşılabiliyor; yazılı, sesli ya da görüntülü olarak uzman desteği alınabiliyor.

Axa Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşçan, “Axa Sigorta olarak amacımız ‘insanlığın gelişmesi adına insanlar için önemli olanı korumak’. Bu anlamda sağlık her zaman öncelik verdiğimiz alanlardan biri” dedi.