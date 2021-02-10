Ay’a yolculuk nasıl olacak?

Dün açıklamaların ardından yumuşak ve sert iniş hakkında kafalarda soru işareti oluşmuştu. Bunun akabinde Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım, ’’ Yumuşak iniş çok zorlu olacağı için sert iniş yapmayı planlıyoruz. Yani yumuşak çarpışma. Amacımız bayrağımızı uzaya ulaştırmak.’’ dedi.

'' Pilotlar arasından seçim olabilir, 2023'e yetiştireceğiz''

Türkiye’nin ticari olarak uzay limanı inşa etmek için planları bulunuyor. Türkiye uzay limanının Ekvator’a ve denize yakın bir yere inşa edilmesi için görüşmeler sürüyor.

Yıldırım, "Çok zor bir seyahat, çok ciddi birikim isteyen bir seyahat. Pilotlar içerisinden seçim olabilir. Biz bunu 2023'e yetiştireceğiz. Bunu başarabilmek için biz bu seçimi 6 ay içinde bitirmemiz gerekecek. 2 yıl süren bir eğitim olacak. Zorlu bir eğitim süreci olacak, 3 kişi alıp 1'ini gönderebiliriz. Bizim hedefimiz bu turistik bir seyahat olmasın" dedi.

Uzaya yaş sınırı!

Uzaya herkesin gitmeyi istediğini aktaran Yıldırım, ‘’Herkes gitmek istiyor. Yaş kriterini biz belirlemeyeceğiz, eğitim veren kurum belirleyecek. Bunları değerlendiriyoruz, sıkı kriterler. Belli bir yaş grubunun üzerine olmayacak. Çok uzun boylu çok kısa boylu olmayacak. Bunları açıklayacağız. Sürecin nasıl işleyeceğini göreceğiz.'' dedi.