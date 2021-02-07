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    Haberler Teknoloji Haberleri Ay’da kaybettiği golf topları 50 yıl sonra bulundu
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    07.02.2021 - 02:31 | | AA

    Ay’da kaybettiği golf topları 50 yıl sonra bulundu

    Astronot Alan Shepard’ın, 1971’deki Apollo 14 görevi sırasında ay yüzeyinde golf oynarken kaybettiğini iddia ettiği golf topları 50 yıl sonra bulundu.

    Ay’da kaybettiği golf topları 50 yıl sonra bulundu

    The Sun’ın haberine göre, Shepard’ın 31 Ocak- 6 Şubat 1971’deki Apollo 14 göreviyle gittiği Ay’da, derme çatma bir golf sopasıyla yaptığı vuruşlar sırasında kaybettiğini iddia ettiği 2 golf topu, iniş görevi sırasındaki görüntülerin iyileştirilmesi sonucu bulundu.

    Görüntü uzmanı Andy Saunders, "istifleme tekniği"yle Apollo 14 mürettebatı tarafından çekilen ve 16 milimetrelik çok daha küçük görüntüleri de içeren orijinal görüntülerin yüksek çözünürlüklü taramasını yaptı. Böylelikle Shepard’ın iddiası doğrulandı.

    Shepard, elindeki sopayla iki vuruş yaptığını, ilk vuruşunda topun bir kratere girdiğini, ikincisinin ise kilometrelerce uzağa gittiğini öne sürmüştü.

    Mekiğin indiği alanın iyileştirilmiş görüntüleri astronotun iddia ettiği kadar başarılı olmadığını ortaya koydu.

    Görüntülerde, Shepard’in ilk vuruşunda topun 22, ikincisinin ise 37 metre uzağa gidebildiği fark edildi.

    Görüntüleri iyileştirerek topların bulunmasını sağlayan Saunders, BBC’ye yaptığı açıklamada, astronotun topları iddia ettiği kadar uzağa atamamış olmasına rağmen, bunu ayda yapmayı başarabilmesinin bile önemli olduğunu ifade etti.

    Saunders, Shepard’ın vuruşu olağanüstü şartlar altında yaptığını vurgulayarak, "Düşünün, her yanınızı kapatan astronot kıyafetleri ve kalın eldivenlerin olduğu ve yer çekiminin bulunmadığı bir ortamda bu vuruşu yapıyorsunuz. Shepard’ın topla temas kurup onu havaya uçurabilmesi bile son derece etkileyici." diye konuştu.

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