BİST1.3140.00EURO9.380.54USD7.910.32ALTIN464.90-0.16
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerTeknoloji Haberleri Ay'dan örnek toplayacak! Chang'e 5 uzaya fırlatıldı
    ABONE OL
    24.11.2020 - 09:07 | | AA

    Ay'dan örnek toplayacak! Chang'e 5 uzaya fırlatıldı

    Çin, Ay'ın yüzeyinden örnek toplaması planlanan Chang'e 5 aracını uzaya fırlattı.

    Ay'dan örnek toplayacak! Chang'e 5 uzaya fırlatıldı

    Chang'e 5'in 4 modülünün, Uzun Yürüyüş 5-Y roketiyle Vınçang'daki merkezden fırlatıldığı belirtildi. Aracın Ay'a varmasının 3 gün süreceği ifade edildi. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'na (NASA) göre, Chang'e 5'in temel görevi Ay'ın yüzeyinde kazı yaparak 2 kilo ağırlığında örneği Dünya'ya geri getirmek. Chang'e 5'in bu görevi başarıyla yerine getirmesi durumunda Çin'in uzay programında önemli bir gelişme kaydedileceği belirtiliyor. 2019'da Chang'e 4 robotik aracını Ay'ın karanlık yüzüne indiren Çin, bunu başarabilen ilk ülke olmuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    “Yolda kaldık” diyerek dilenen 3 kadın, taksi çağırarak kaçtı

    “Yolda kaldık” diyerek dilenen 3 kadın, taksi çağırarak kaçtı

    Emekli olmayı bekleyen milyonları ilgilendiriyor! Borçlanmak gerekecek...

    Emekli olmayı bekleyen milyonları ilgilendiriyor! Borçlanmak gerekecek...

    Koronavirüs İstanbul'u esir aldı

    Koronavirüs İstanbul'u esir aldı

    Son dakika... 70 kişiye yakalama! Operasyon başlatıldı

    Son dakika... 70 kişiye yakalama! Operasyon başlatıldı

    Sıradaki Haber