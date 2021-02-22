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    HaberlerTeknoloji Haberleri Bayraktar TB2 büyük başarısına yönelik Twitter'dan paylaşım yapıldı
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    22.02.2021 - 11:50 | | AA

    Bayraktar TB2 büyük başarısına yönelik Twitter'dan paylaşım yapıldı

    Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA'sı (Silahlı  İnsansız Hava Aracı) Bayraktar TB2, 300 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı.

    Bayraktar TB2 büyük başarısına yönelik Twitter'dan paylaşım yapıldı

    Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin Twitter  hesabından yaptığı paylaşımda, "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Pençe, Doğu Akdeniz,  Barış Pınarı, Bahar Kalkanı, Tek Vatan, İç Güvenlik Harekatları ve tüm insani  yardım görevlerinde... #BayraktarTB2 300 bin saati geçti! Darısı milyonlara...  #MilliTeknolojiHamlesi" ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Twitter  hesabından yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin göklerdeki destekçisi  #BayraktarTB2 SİHA'larımız, semalarımızda hür ve özgür olarak 300 bin saat uçuşu  geride bıraktı. Bu gurur hepimizin... #MilliTeknolojiHamlesi  #İstiklâlveİstikbâlimizİçin" değerlendirmesinde bulundu.

    Bayraktar TB2 SİHA'lar dünyada rekor sayılacak düzeyde yüzde 93'lük  bir yerli sanayi katılımıyla üretiliyor. Türkiye, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan  envanterinde bulunan 160 Bayraktar TB2 SİHA görev yapmaya devam ediyor. Bayraktar  TB2 SİHA, gökyüzünde en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı oldu.

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