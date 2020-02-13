Bilgisayar ve telefonlarda karşılaşılan yaygın sorunlar ve basit çözümleri

Erdal Kaplanseren @Kaplanseren

Bilgisayar ve telefonlarda karşılan sorunların görmezden gelinmesi, sorunların daha büyük hale gelmesine neden olabiliyor. Bu tür cihazların çok sık değiştirilmesi de mümkün olamayabiliyor. Dolayısıyla kullanımda karşılaşılan sorunları bilinçli şekilde çözmek gerekiyor.

Rastgele gerçekleşen işlemler

Akıllı telefonunuzda da bilgisayarınızda da karşınıza çıkabilecek bu sorun, uygulamaların kendiliğinden açılması ve bazı işlemlerin meydana gelmesi şeklinde oluyor. Bu durumda hayal yazılımdan şüphelenebilirsiniz. Sorunu çözmek için telefonunuzu sıfırlayabilirsiniz.

Yavaşlama

Yapılan işlemlerin çok uzun sürede gerçekleşebilmesi olarak ifade edebileceğimiz yavaşlama sorunu akıllı telefonlarda da görülmekle birlikte sıklıkla bilgisayarlarda olabiliyor. Oldukça can sıkıcı bu durumun telefon için çözümü; kullanılmayan uygulamaları kaldırmak, depolama alanı temizliği yapmak ve SD kartı çözümlemek. Bu adımlar sonucu değiştirmiyorsa telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürmelisiniz. Bilgisayarda bu sorunla karşılaşıyorsanız arka planda çalışan uygulamaları kapatabilir, boş sabit disk alanı olmasını sağlayabilir, yazılımı güncelleyebilirsiniz.

Spam mailler

Dünyanın en büyük ve eski haberleşme yöntemi e- posta siber saldırganlar için araç olabiliyor. Beklenmeyen, yanıltıcı, yanlış öğeleri içeren spam mailleri engellemek için çeşitli yazılımlar kullanabilirsiniz. E-posta adresleriniz için güçlü bir şifre belirlemeniz de güvenlik için yeterli olmayacağından iki faktörlü doğrulama yöntemi kullanabilirsiniz.

Uygulama ayarlarında değişim

Otomatik yapılabilen uygulama güncellemeleri, uygulama ayarlarında farklılıklara neden olabiliyor. Güncelleme yapılmadığı halde habersiz değişimler meydana gelmesi durumunda tarama yapmalısınız.

Sürekli çökme

PC bileşenlerine çok fazla yük bindiğinde aşırı ısınma ile birlikte çökme meydana gelebiliyor. donanım ve yazılım sorunlarını tespit ederek bu doğrultuda sorunları giderebilirsiniz. PC çökmelerini tek bir kaynakla çözmek yeterli olmayacağından teknik destek almalısınız. Android telefonlarda yaşanabilen uygulama çökme sorunu için ağ bağlantısı sorunlarını kontrol edin, geçici dosyaları silin ve varsayılan temayı geri yükleyin.

Pop-up reklamlar

İnternet kullanımında pop-up reklamların karşınıza çıkması doğal; fakat bu durum çok sık oluyorsa bir sorun olduğu anlamını çıkarabilirsiniz. Bu durumda tarayıcınızın eklentilerine bakıp önbelleği temizleyin.