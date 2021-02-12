Bitcoin ile maaş dönemi başlıyor

Miami Belediyesi 11 Şubat Perşembe günü bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantı sonrası alınan kararları sıralayan Suarez, yenilikçi kararlarını duyurmuş da oldu. ‘’Eyalet yasama önceliği, çalışanlara Bitcoin ile ödeme yapmak ve şehir hazinesine Bitcoin'e ile yatırım yapmak’’ şeklinde sıralanan bu kararlar arasında çalışanların ‘Bitcoin ile maaş alması’ oldukça çarpıcı.

Francis Suarez paylaştığı videoda kararları bazı gerekçelere dayandırıyor ve şu sözlere yer veriyor: “Şehir olarak Bitcoin’i bir para birimi olarak kabul etmiş olduk ve ileride BTC’ye yatırım yapmamız mümkün hale gelecek. Miami Belediye Komisyonundaki herkese çok teşekkür ediyorum. Artık şehrimiz geleceği kucaklıyor."