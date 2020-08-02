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    HaberlerTeknoloji Haberleri Boom için imzalar atıldı! 9 saatlik yolculuk 3.5 saate inecek
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    02.08.2020 - 14:15 |

    Boom için imzalar atıldı! 9 saatlik yolculuk 3.5 saate inecek

    Concorde'un varisi olarak da anılan "Boom" isimli süpersonik jet için yeni bir adım atıldı. Modelin üretiminde İngiliz Rolls-Royce'un da yer alacağı açıklandı. İki şirket projede birlikte çalışacaklarını kamuoyuna duyurdu.

    Boom için imzalar atıldı! 9 saatlik yolculuk 3.5 saate inecek

    "Boom" isimli süpersonik jetin hızı saatte 2 bin 300 kilometreye ulaşabilecek. Bu rakam ses hızının iki katından daha yüksek bir hız anlamına geliyor.

    Uçak bu sayede seyahat sürelerini de kısaltmayı hedefliyor. Mach 2,2 hızına ulaşacak olan uçak New York'tan Londra'ya 3.5 saatte (9 saat sürüyor) ve Tokyo'dan San Francisco'ya 5.5 saatte uçacak.

    AR-GE aşamasında olan modelin üretiminde İngiltere merkezli Rolls-Royce'un da yer alacağı açıklandı. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Rolls-Royce uçağın tahrik sistemlerini üretecek.

    Aynı habere göre, söz konusu uçak kullanıma girdiğinde bilet fiyatları 2 bin sterlin bandında olacak. Ancak henüz süpersonik modelin ne zaman kullanıma hazır hale geleceğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

    2 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni2 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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