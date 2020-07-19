Burkay, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin milli otomobil projesinin ülke sanayisi açısından yeni bir milat niteliği taşıdığını vurguladı.

"Bursa'da, sahip olduğumuz üretim yeteneğini ülkemizin 60 yıllık rüyasını gerçekleştirmek üzere sergileyeceğiz. Fabrikamızın temeli atıldı. İlk otomobilimizin banttan inmesini de yine büyük bir heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullanan Burkay, milli otomobil projesinin Türkiye'nin mobilite ekosistemini oluşturmak üzere "Yeni lige yolculuk" mottosuyla hayata geçirildiğini hatırlattı.

Burkay, 1961 yılında "Devrim" ile başlayan yerli otomobil üretme hayalinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçeğe dönüştüğünü belirtti.

Ülke ekonomisi için tarihi bir adım olan ilk yerli ve milli elektrikli otomobilin üretileceği fabrikanın Bursa'ya ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Burkay, "Artık ilk otomobilimizin banttan inmesini büyük bir heyecanla bekliyoruz. İş dünyamıza duydukları güvenle milli otomobil projesini gerçekleştirecek olmanın gururunu bizlere yaşatan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Hükümetimize, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'muza (TOGG) ve TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na şükranlarımızı sunuyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Elektrikli araçlar konusunda uzman teknik elemanlar yetiştireceğiz"

Burkay, BTSO'nun, milli otomobil üretimi için desteğini açıklayan ilk kuruluşlardan biri olduğunu anımsattı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile iş birliği içinde hareket ettiklerini aktaran Burkay, Bursa'da son 7 yılda hayata geçirdikleri projelerle konvansiyonel üretimden orta yüksek ve yüksek teknolojili sanayiye dönüşüm hamlelerinin sonuç vermeye başladığına değindi.

İbrahim Burkay, şunları kaydetti:

"BUTEKOM bünyesinde gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge çalışmalarıyla yerli otomobilin araç ağırlığını ve yakıt tüketimini azaltırken karbondioksit emisyonunda önemli bir standarda ulaşmayı amaçlıyoruz. 'Elektrikli Araçlar Mükemmeliyet Merkezi' kurma hedefiyle proje hazırlıklarımızı da tamamladık. Bu kapsamda Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile BUTGEM bünyesinde düzenleyeceğimiz kurs programlarıyla elektrikli araçlar konusunda uzman teknik elemanlar yetiştireceğiz. BUÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bu yıl açılacak olan hibrit ve elektrikli taşıtlar teknolojisi programına 40 öğrenci alarak eğitim öğretime başlayacaktır.

Uludağ Üniversitemizin ve Bursa Teknik Üniversitemizin varlığı, mühendislik fakültelerimizden mezun olan gençlerimizin ulaştıkları yetkinlik seviyesi yerli otomobil projesinin başarısı ve yeni bir kalkınma hamlesini Bursa'dan başlatmamız için bizlere büyük fırsatlar sunuyor. Kamu-sanayici-üniversite iş birliğinde Ar-Ge ve inovasyon odaklı çalışmalar kent ve ülke ekonomimize önemli kazanımlar getirecektir. Tüm yatırımlarımız ve kaynaklarımızla milli teknoloji hamlemizin en önemli atılımı olan yerli otomobil projesi için en yüksek düzeyde katkı sağlamaya devam edeceğiz. Milli otomobilimizin uluslararası bir marka olması yolunda atılan tüm adımların en büyük destekçisi olmayı sürdüreceğiz."