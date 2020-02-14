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    14.02.2020 - 15:37 |

    Bu teknolojiler alışveriş alışkanlıklarını değiştirecek

    Mobil internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte mağazalar online ortama taşındı. Ödeme yöntemleri de dijitale taşındı. Alışveriş alışkanlıkları yalnızca bunlarla sınırlı kalmayacak ve teknoloji, perakende sektörünü tamamen değiştirecek.

    Bu teknolojiler alışveriş alışkanlıklarını değiştirecek

    Erdal Kaplanseren @Kaplanseren

    Teknoloji sayesinde perakendeciler müşterileri çekmek için daha iyi alışveriş deneyimleri yaratabilecek. İşte, alışverişi sonsuza dek değiştirebilecek en büyük X teknolojik gelişme.

    Robotik mağaza görevlileri

    Robot asistanlar, artık bilim kurgu filmi kahramanları değil. Garson robot, hostes robot, güvenlik görevlisi robot gibi robotik görevliler yakın geçmişte karşımıza çıktı. Robotik asistanların alışverişte de karşımıza çıkması şu an ilginç görünse de yakın gelecekte bu durumu kanıksayacağız. Amazon ile girdiği rekabetten ötürü adını sıkça duyduğumuz perakende alışveriş devi Walmart, envanterlerin takip edilmesi, zemin temizliği ve kamyonların yüklenmesi/boşaltılması gibi iş kollarında robot kullanacağını açıklamıştı.

    Artırılmış gerçeklik

    Artırılmış gerçeklik, müşteriler için etkileşimli bir alışveriş deneyimi sağladığından markalar için büyük bir fırsat oluyor. Dekor ve mimari konusunda bir dünya markası konumundaki İKEA’nın alışverişte güvensizliğe neden olabilen görsel yetersizliği sorununu çözmek için geliştirdiği IKEA PLACE isimli uygulama, L'Oréal Paris’in kozmetiklere kişiselleştirmeyi getiren Makeup Genius uygulaması, Warby Parker gözlük markasının kullandığı yüz haritalama tekniği bu teknolojinin alışverişte yaygınlaşacağının göstergesi oluyor.

    Büyük veri

    Perakendeciler, yapay zeka aracılığıyla sosyal medya ve web siteleri üzerinden  bilgi toplayarak müşteriler hakkında fikir sahibi olabiliyor. Öyle ki ABD’nin önemli perakendecilerinden olan Target Company, “Misafir Kimlik Numarası” uygulamasıyla bir kadının hamileliğini, kadının babasından önce öğrenmiş, bu durumun neden olduğu aile karmaşası bir süre konuşulmuştu.

    Sesli asistanlar

    Teknolojinin en iyi örnekleri arasında sayılan sesli asistanlar, alışverişte kullanılabiliyor. 2019'da Amazon Pay tarafından yapılan bir ticaret anketinde, ABD müşterilerinin yüzde 20’sinin sesle alışveriş yapmasının muhtemel olduğu ortaya çıktı. 2019’da H&M‘in H&M Home kategorisindeki ürünler için Google‘ın akıllı asistanı Google Home ile bir ortaklığa gitmesi gündeme gelmişti.

    Yüz tanıma teknolojisi

    Genellikle akıllı telefon güvenlik yöntemi olarak karşılaştığımız yüz tanıma teknolojisi biyometrik üye kartı aracılığıyla da gerçekleştiriliyor. ABD’de kullanılmaya başlanan bu teknoloji, müşterinin mağaza kapısından içeri girer girmez tanınmasını sağlayacak şekilde yaygınlaşabilir.

    Akıllı ayna

    Alışveriş deneyimini değiştiren teknolojiler arasında en etkileyici olanı şüphesiz akıllı aynalar. Pamuk Prenses’in “Ayna ayna söyle bana…” sözünü akıllara getiren bu teknoloji, yaygınlaşacak. Türkiye'nin ilk dijital akıllı mağazası Massimo Dutti, akıllı ayna ve interaktif deneme kabinleriyle bu konuda örnek olmuştu. DeFacto Akıllı Mağaza konsepti de hızlı kolay ve konforlu alışveriş deneyimi yaşatıyor.

      14 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin dünyasındaki günün öne çıkan gelişmeleri...
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