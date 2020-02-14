Bu teknolojiler alışveriş alışkanlıklarını değiştirecek

Erdal Kaplanseren @Kaplanseren

Teknoloji sayesinde perakendeciler müşterileri çekmek için daha iyi alışveriş deneyimleri yaratabilecek. İşte, alışverişi sonsuza dek değiştirebilecek en büyük X teknolojik gelişme.

Robotik mağaza görevlileri

Robot asistanlar, artık bilim kurgu filmi kahramanları değil. Garson robot, hostes robot, güvenlik görevlisi robot gibi robotik görevliler yakın geçmişte karşımıza çıktı. Robotik asistanların alışverişte de karşımıza çıkması şu an ilginç görünse de yakın gelecekte bu durumu kanıksayacağız. Amazon ile girdiği rekabetten ötürü adını sıkça duyduğumuz perakende alışveriş devi Walmart, envanterlerin takip edilmesi, zemin temizliği ve kamyonların yüklenmesi/boşaltılması gibi iş kollarında robot kullanacağını açıklamıştı.

Artırılmış gerçeklik

Artırılmış gerçeklik, müşteriler için etkileşimli bir alışveriş deneyimi sağladığından markalar için büyük bir fırsat oluyor. Dekor ve mimari konusunda bir dünya markası konumundaki İKEA’nın alışverişte güvensizliğe neden olabilen görsel yetersizliği sorununu çözmek için geliştirdiği IKEA PLACE isimli uygulama, L'Oréal Paris’in kozmetiklere kişiselleştirmeyi getiren Makeup Genius uygulaması, Warby Parker gözlük markasının kullandığı yüz haritalama tekniği bu teknolojinin alışverişte yaygınlaşacağının göstergesi oluyor.

Büyük veri

Perakendeciler, yapay zeka aracılığıyla sosyal medya ve web siteleri üzerinden bilgi toplayarak müşteriler hakkında fikir sahibi olabiliyor. Öyle ki ABD’nin önemli perakendecilerinden olan Target Company, “Misafir Kimlik Numarası” uygulamasıyla bir kadının hamileliğini, kadının babasından önce öğrenmiş, bu durumun neden olduğu aile karmaşası bir süre konuşulmuştu.

Sesli asistanlar

Teknolojinin en iyi örnekleri arasında sayılan sesli asistanlar, alışverişte kullanılabiliyor. 2019'da Amazon Pay tarafından yapılan bir ticaret anketinde, ABD müşterilerinin yüzde 20’sinin sesle alışveriş yapmasının muhtemel olduğu ortaya çıktı. 2019’da H&M‘in H&M Home kategorisindeki ürünler için Google‘ın akıllı asistanı Google Home ile bir ortaklığa gitmesi gündeme gelmişti.

Yüz tanıma teknolojisi

Genellikle akıllı telefon güvenlik yöntemi olarak karşılaştığımız yüz tanıma teknolojisi biyometrik üye kartı aracılığıyla da gerçekleştiriliyor. ABD’de kullanılmaya başlanan bu teknoloji, müşterinin mağaza kapısından içeri girer girmez tanınmasını sağlayacak şekilde yaygınlaşabilir.

Akıllı ayna

Alışveriş deneyimini değiştiren teknolojiler arasında en etkileyici olanı şüphesiz akıllı aynalar. Pamuk Prenses’in “Ayna ayna söyle bana…” sözünü akıllara getiren bu teknoloji, yaygınlaşacak. Türkiye'nin ilk dijital akıllı mağazası Massimo Dutti, akıllı ayna ve interaktif deneme kabinleriyle bu konuda örnek olmuştu. DeFacto Akıllı Mağaza konsepti de hızlı kolay ve konforlu alışveriş deneyimi yaşatıyor.