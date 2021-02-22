Chanel'den yeni makyaj uygulaması: Lipscanner

Güzellik markalarının yeni pazarlama stratejisi teknoloji oluyor. Bu yolla yeni ürünlerini daha satışa çıkmadan mobil uygulamalar sayesinde müşterilerinin denemesini sağlayan güzellik firmaları, böylelikle görünürlüklerini artırıyor. Bu noktada daha önce L'Oréal ve Benefit gibi markaların benzer uygulamalara başvurduğunu görmüştük.

Chanel tarafından da benzer bir hamle geldi. Yapay zekayı kullanan mobil uygulama sayesinde beğenilen bir ruj rengi olursa, bu uygulama sayesinde rujun rengini ve modelini bulmak mümkün hale geliyor.

Hatta yalnızca ruj olmasına gerek yok aynı zamanda çok beğendiğiniz bir rengin ruj tarafındaki karşılığını da bu mobil uygulama sayesinde bulabiliyorsunuz. Farklı yüzey ve tonlar için eğitilen yapay zeka bu noktada 400'den fazla ürünü içeriyor.

Bu mobil uygulama temelde beğenilen renkleri, kullanıcıların karşısına makyaj malzemesi olarak çıkartıyor.

Daha önce de Perso ruj hazırlama haznesi bu noktada akıllara geliyor. Zira burada istediğiniz renklerde ruj yapmaya olanak sağlayan bir düzenek bulunuyordu. Kozmetik ve güzellik alanına teknolojinin de girmesiyle insanların karşısına pek çok olanak sunuluyor.